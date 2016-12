foto Ansa

13:58

- La "casa costruita sulla roccia" della fede non cade. Il Papa ha usato questa citazione dal Vangelo di Matteo durante l'udienza davanti ai circa 40mila fedeli di Rinnovamento dello Spirito, riuniti in piazza San Pietro per il 40esimo anniversario del loro movimento. "Non cedete - ha detto il Santo Padre - a tentazioni di mediocrità, coltivate nell'animo desideri alti e generosi nella società frammentata e senza punti di riferimento".