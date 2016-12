Gotti Tedeschi: "Non parlo per amore del Papa"

- “Sono dibattuto tra l'ansia di spiegare la verità e il non voler turbare il Santo Padre”. Sono le parole di Ettore Gotti Tedeschi, sfiduciato ieri dalla presidenza dello Ior, la banca del Vaticano. “Il mio amore per il Papa prevale anche sulla difesa della mia reputazione vilmente messa in discussione”.

Gotti Tedeschi parla a poche ore dalla decisione della banca vaticana di licenziarlo. Il manager si dice, da una parte, "dibattuto" e, dall'altra, conferma il suo affetto verso Benedetto XVI. "Non voglio spiegare nulla per ora, perché sono ancora dibattuto tra l'ansia di spiegare la verità e non voler turbare il Santo Padre con dette spiegazioni. Il mio amore per il Papa oggi prevale su ogni altro sentimento, persino di difesa della mia reputazione che vilmente viene messa in discussione".

Ettore Gotti Tedeschi era stato sfiduciato ieri pomeriggio “all’unanimità” dal Consiglio di sovrintendeza dello Ior. La nota diffusa in merito era apparsa agli osservatori molto dura per i toni usati dalla Santa Sede, solitamente moderati. La nota non conteneva nessuna frase o ringraziamento di circostanza, solo la comunicazione che Gotti Tedeschi era stato sfiduciato “per non avere svolto varie funzioni di primaria importanza per il suo ufficio”, e ora si “guarda avanti” per cercare “un nuovo ed eccellente presidente”.

La presidenza dovrebbe andare ad interim al vicepresidente Ronaldo Hermann Schmitz.