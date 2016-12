foto Ansa

20:53

- Dopo la "super vincita" di sabato, a Catania, da quasi 95 milioni di euro, il Superenalotto regala ancora milioni. Nel concorso di oggi è stato centrato un 6 da 25,8 milioni, a Roma, presso il punto vendita Sisal Bar, in Circonvallazione Ostiense 333/335. Nessun 5+, mentre per la categoria "Superstar" i sette vincitori con "4 Stella" si aggiudicano 28.715 euro ciascuno. Per il prossimo concorso il jackpot riparte da 1,3 milioni di euro.