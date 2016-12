foto Dal Web 17:10 - Un infortunio si è verificato a bordo della nave scuola della Marina militare "Amerigo Vespucci": un membro dell'equipaggio, rimasto gravemente ferito, è morto durante il trasferimento in elicottero al "Gemelli" di Roma. Lo rende noto lo Stato maggiore della Marina. - Un infortunio si è verificato a bordo della nave scuola della Marina militare "Amerigo Vespucci": un membro dell'equipaggio, rimasto gravemente ferito, è morto durante il trasferimento in elicottero al "Gemelli" di Roma. Lo rende noto lo Stato maggiore della Marina.

La vittima dell'incidente è il sottocapo nocchiere di terza classe Alessandro Nasta, 29 anni, originario di Brindisi. L'infortunio è avvenuto mentre il militare "svolgeva attività marinaresca - afferma la Marina militare - sull'alberatura di maestra della nave".



Le condizioni del giovane, che sarebbe precipitato da uno dei pennoni, si sono aggravate durante il trasferimento in elicottero al policlinico Gemelli di Roma: il velivolo è quindi atterrato a Civitavecchia, ma Nasta è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il militare era in servizio presso la nave Vespucci dal gennaio 2011 e ricopriva l'incarico di addetto al servizio marinaresco.



L'incidente, riferiscono alla Marina, si è verificato nella tarda mattinata, mentre la nave scuola era in trasferimento dal porto della Spezia a Civitavecchia.