foto Ansa

17:16

- "La procura vuole difendere gli agenti. Nessuno ha mai in precedenza diagnosticato una frattura": così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo la notizia del deposito di un referto che farebbe risalire la frattura della vertebra L3 al 2003. "Mi trovo in questo momento di fronte ai periti che hanno sballato i documenti ed erano tutti noti da mesi. E non dicono nulla, ma proprio nulla di diverso e di nuovo".