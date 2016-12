Terrorismo, gli anarchici pronti a nuovi attacchi

foto Tgcom24 16:19 - Ci saranno "nuovi attacchi agli obiettivi indicati nella rivendicazione" degli anarchici del Fai: interessi greci in Italia e italiani in Grecia, Finmeccanica, forze armate, banche, enti economici. Lo ha detto il direttore dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), Giorgio Piccirillo, alla commissione Affari costituzionali della Camera. Alla gambizzazione dell'ad di Ansaldo Nucleare, segue invece un periodo di "stasi". - Ci saranno "nuovi attacchi agli obiettivi indicati nella rivendicazione" degli anarchici del Fai: interessi greci in Italia e italiani in Grecia, Finmeccanica, forze armate, banche, enti economici. Lo ha detto il direttore dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), Giorgio Piccirillo, alla commissione Affari costituzionali della Camera. Alla gambizzazione dell'ad di Ansaldo Nucleare, segue invece un periodo di "stasi".

L'aggressione ideologica anarchica, secondo Piccirilo, punta anche a "forze dell'ordine, apparato giudiziario, strutture di sfruttamento delle risorse energetiche, forze armate, forniture belliche, banche, strutture di gestione e indirizzo della politica economica, enti finanziari, uffici esazione, tutto il mondo che in questo particolare momento di congiuntura economica viene ad essere privilegiato quasi alla ricerca del 'consenso' al dissenso da parte della popolazione".



Il movimento anarchico, ha evidenziato il direttore dell'Aisi, "si è trasformato dall'interno e si è trovato in un contesto socioeconomico assolutamente favorevole che ha portato alla decisione di una frangia della Fai di passare all'azione diretta". Quello di Genova, ha proseguito Piccirillo, "è stato un episodio annunciato".



Gli anarchici lo "dicevano nei mesi precedenti nei loro documenti che volevano passare all'azione diretta e c'è un'area grigia ormai difficile da distinguere di transizione tra gruppi di ispirazione brigatista e anarchici". Il generale ha anche previsto "l'incremento di documenti minatori apocrifi come quello di qualche giorno fa siglato Fai ed indirizzato ad un quotidiano calabrese. C'è emulazione ed il tentativo di inserirsi in un dibattito. Si tratta di gesti da seguire con attenzione perché innalzano il clima di allarme".