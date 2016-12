Caso Cucchi, referto medico: la frattura alla vertebra "L3" risalirebbe al 2003

foto Ansa Correlati Casa Cucchi, l'ultimo sms di Stefano alla sorella

Caso Cucchi, al via il processo 17:05 - Risalirebbe almeno al 2003 la lesione della vertebra "L3" riscontrata dai medici dell'ospedale Fatebenefratelli quando visitarono, nell'ottobre del 2009, Stefano Cucchi, arrestato per droga e morto all'ospedale Sandro Pertini. Il dato è confermato da un certificato, depositato dai pm della Procura di Roma, rilasciato dall'ospedale il 25 agosto 2003 dove Cucchi si recò dicendo di essere caduto. Una circostanza che la sorella di Cucchi però smentisce. - Risalirebbe almeno al 2003 la lesione della vertebra "L3" riscontrata dai medici dell'ospedale Fatebenefratelli quando visitarono, nell'ottobre del 2009, Stefano Cucchi, arrestato per droga e morto all'ospedale Sandro Pertini. Il dato è confermato da un certificato, depositato dai pm della Procura di Roma, rilasciato dall'ospedale il 25 agosto 2003 dove Cucchi si recò dicendo di essere caduto. Una circostanza che la sorella di Cucchi però smentisce.

Il documento è stato depositato presso la terza corte d'Assise (dove è in corso il processo a carico di tre agenti della polizia penitenziaria e di nove tra medici e paramedici del Pertini) e messo a disposizione di tutte le parti, compresi i componenti del collegio peritale (sei medici universitari di Milano e provincia) che da oggi si sono messi al lavoro per rispondere ai sei quesiti posti dal presidente Evelina Canale per fare luce sulle cause della morte.



Il referto alleggerirebbe la posizione dei tre agenti sotto processo

Il referto del 2003 è importante perché smentirebbe la tesi della parte civile secondo cui quella frattura è conseguenza del pestaggio che Cucchi subì la mattina del 16 ottobre 2009 nelle celle sotterranee del Palazzo di Giustizia da parte dei poliziotti (prima della convalida in aula dell'arresto) e causa principale di un cedimento progressivo del fisico che portò il ragazzo alla morte.



Il referto darebbe inoltre forza ulteriore ai convincimenti dei pm Vincenzo Barba e Maria Francesca Loy i quali, contestando agli agenti il reato di lesioni e non quello di omicidio preterintenzionale (come fortemente auspicato dai familiari di Cucchi), hanno sempre attribuito il decesso alla negligenza di chi ebbe in cura il ragazzo al Pertini.



Ma la sorella di Cucchi smentisce

"Le lastre e i documenti", acquisiti dalla procura in merito al caso Cucchi, "erano ben noti da mesi. E non dicono nulla, ma proprio nulla di diverso e di nuovo. Non esiste nessun referto medico di frattura di L3, ulteriore e diverso, fatto da sanitari diversi da quelli del Fatebenefratelli". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, smentisce che il fratello si sia mai fratturato la vertebra in passato. "Nessuno ha mai in precedenza diagnosticato una frattura - prosegue - che è stata procurata a Stefano dagli agenti di polizia penitenziaria che la procura vuole evidentemente difendere".