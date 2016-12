Meteo, forti temporali al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 07:53 - Il vortice di bassa pressione che insiste sull'Italia oggi si sposterà sulle regioni meridionali, dove porterà rovesci e temporali sparsi, mentre nel resto del Paese la situazione andrà migliorando. Domani tempo discreto, anche se le correnti fresche lasciate in eredità dalla perturbazione in allontanamento renderanno l'atmosfera ancora piuttosto instabile, con la formazione di un po' di rovesci e temporali soprattutto al Sud. - Il vortice di bassa pressione che insiste sull'Italia oggi si sposterà sulle regioni meridionali, dove porterà rovesci e temporali sparsi, mentre nel resto del Paese la situazione andrà migliorando. Domani tempo discreto, anche se le correnti fresche lasciate in eredità dalla perturbazione in allontanamento renderanno l'atmosfera ancora piuttosto instabile, con la formazione di un po' di rovesci e temporali soprattutto al Sud.

Quindi oggi alternanza di nubi e sole al Nord, con qualche pioggia residua solo su Alpi e Romagna. Cielo ancora in generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d'Italia, con rovesci e temporali che soprattutto al pomeriggio bagneranno Appennino Centrale, Campania, Basilicata, Salento, Calabria e nord della Sicilia.



Temperature massime in crescita in gran parte del Centronord e Sardegna: un po' di caldo al Nord, con massime fino a 27-28 gradi. Ventoso nelle Isole per venti di Maestrale.



In Emilia: tempo in miglioramento con ampie schiarite nel corso del giorno. Temperature in rialzo: massime fino a 24-25 gradi.