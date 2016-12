Meteo, ancora pioggia in tutta Italia

foto Meteo.it Correlati Guarda le previsioni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:07 - Il vasto vortice di bassa pressione che ha investito l'Italia portando maltempo tra oggi e domani determinerà ancora condizioni di instabilità soprattutto al Centrosud. Oggi piogge e rovesci sparsi inizialmente su Piemonte occidentale, regioni tirreniche e Sardegna; nubi irregolari altrove.

Durante il pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali anche su Alpi centro-orientali e vicine zone di pianura, su tutto il versante tirrenico, zone interne del Centro, alta Puglia, Sardegna e nord della Sicilia. In serata ancora rovesci al Nordest e sul basso Tirreno. Temperature in sensibile rialzo al Nord, in lieve calo altrove. Venti forti occidentali su Isole, basso Tirreno e basso Ionio.



In Emilia: tempo in miglioramento, con il rischio di qualche pioggia solo in Appennino, ampie schiarite in pianura e lungo le coste.