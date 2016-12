foto LaPresse 18:37 - La fiorettista Valentina Vezzali sarà la portabandiera azzurra nella sfilata della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. La scelta della campionessa olimpica nella prova individuale a Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008 è stata fatta dal Coni e verrà formalizzata domani nel corso della riunione del Consiglio nazionale. - La fiorettista Valentina Vezzali sarà la portabandiera azzurra nella sfilata della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. La scelta della campionessa olimpica nella prova individuale a Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008 è stata fatta dal Coni e verrà formalizzata domani nel corso della riunione del Consiglio nazionale.

"La Vezzali sarà presentata domani mattina, 22 maggio, al Salone d'Onore del Coni, durante il Consiglio Nazionale che avrà inizio alle ore 9.00. Il Presidente Petrucci ha già provveduto ad informare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che riceverà al Quirinale la Squadra Olimpica in partenza per Londra il prossimo 22 giugno alle ore 12, per la tradizionale cerimonia della consegna della bandiera italiana all'alfiere azzurro", si legge in una nota ufficiale.