Impiantato il primo cuore artificiale a Roma Bambino di 16 mesi "ora gode di buona salute"

foto Ansa Correlati Le foto

16:55

- E' stato impiantato, per la prima volta al mondo, il più piccolo cuore artificiale, del peso di soli 11 grammi, in un bimbo di 16 mesi. Il rivoluzionario intervento è stato effettuato all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo, si è appreso, si trova ora in buone condizioni di salute.