Orlandi, Monsignor Vergari: "Sono tranquillo"

16:00

- "Sono assolutamente tranquillo, non ho nulla da nascondere". Così monsignor Pietro Vergari, ex rettore della basilica di Sant'Apollinare, indagato dalla Procura di Roma per concorso nel sequestro di Emanuela Orlandi, secondo quanto riferisce chi lo ha incontrato. "Tutte quelle ossa ritrovate - ha aggiunto - non sono altro che ossa antichissime, risalenti a secoli fa quando anche i laici venivano sepolti nelle chiese".