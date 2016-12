Coppa Italia, accordo tra Lega e Campidoglio

foto LaPresse Correlati Finale a rischio

20:50

- E' stato raggiunto un accordo fra Roma Capitale e la Lega Serie A per la sostenibilità dei costi legati alla finale di Tim Cup, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, fra Juventus e Napoli. Roma Capitale coprirà le spese per i servizi di trasporto e la polizia locale. In cambio, la Lega devolverà l'1% dell'incasso derivato dalla vendita dei biglietti dell'incontro ai centri anziani della Capitale.