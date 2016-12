foto LaPresse 16:36 - La finale di Coppa Italia di domenica sera tra la Juventus e il Napoli potrebbe saltare. "O l'Atac (l'azienda dei trasporti romani) fornisce le navette per i tifosi o non ci sono le condizioni per far disputare la partita", scrive il questore di Roma in un fax inviato al Viminale, al prefetto, al Campidoglio e all'azienda capitolina in vista dell'incontro. - La finale di Coppa Italia di domenica sera tra la Juventus e il Napoli potrebbe saltare. "O l'Atac (l'azienda dei trasporti romani) fornisce le navette per i tifosi o non ci sono le condizioni per far disputare la partita", scrive il questore di Roma in un fax inviato al Viminale, al prefetto, al Campidoglio e all'azienda capitolina in vista dell'incontro.

Il fax fa riferimento al servizio navette ''per assicurare la gestione della sicurezza in occasione della gara Juventus-Napoli'' in programma domenica all'Olimpico di Roma. Nel fax si precisa che ''sentiti i rappresentanti di di Forze di Polizia, Amministrazioni, Enti ed Aziende circa eventuali ipotesi alternative che possano consentire in condizioni di sicurezza, in assenza di navette, un afflusso e deflusso dei tifosi, non è stato possibile individuare soluzioni idonee''.



Dunque, conclude il fax, ''si prega di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento interdittivo dello svolgimento dell'incontro di calcio per carenza di condizioni di sicurezza''.