foto Dal Web Correlati Le frasi della Cancellieri 15:15 - Beppe Grillo difende i sostenitori No Tav e a suo modo replica alle parole pronunciate dal ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri. "La Tav è la madre di tutte le preoccupazioni", aveva detto il ministro per poi in parte rettificare. Per il comico la Cancellieri diventa "la nonna di tutte le preoccupazioni". Sul suo blog c'è anche una foto ritoccata del ministro.

Per la sua satira Grillo spiega di essersi "liberamente ispirato a La nonna del Corsaro Nero", programma televisivo per ragazzi degli anni '60. E a rendere più esplicito il parallelo, pubblica una foto ritoccata della serie tv, in cui il ministro dell'Interno compare nei panni di "Giovanna, la nonna-corsaro".



"Giovanna, la nonna del Corsaro Nero" era un programma Rai andato in onda tra il '61 e il '66. Proprio il titolo della terza serie era "Giovanna alla riscossa più forte di un bicchiere di gin" ed era Anna Campori a interpretare il personaggio liberamente ispirato ai racconti di Salgari.



La nonna guidava una ciurma composta dal maggiordomo Battista, Giulio Marchetti, e dal nostromo Nicolino, cioè il marito della Campori, l'altrettanto celebre Pietro De Vico.