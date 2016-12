foto LaPresse

23:37

- Tra le persone messe sotto scorta alla luce dei recenti episodi terroristici c'è anche il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Giuseppe Orsi. La Prefettura di Roma aveva disposto la "sorveglianza specifica" per Orsi già da venerdì scorso. Durante una riunione in Prefettura del Comitato tecnico per la sicurezza, nella Capitale, oggi è stata prevista la scorta per sette-otto persone, tutti manager o esponenti del mondo economico.