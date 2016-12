foto LaPresse

22:03

- Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma ha disposto nuove scorte per sette esponenti del mondo economico e la massima attenzione su alcuni obiettivi sensibili della Capitale. L'organismo, che ha trattato anche il tema del rischio terrorismo dopo i recenti episodi, ha deciso di concentrare i militari su almeno quattro punti sensibili e di redistribuire 40-50 uomini per le vigilanze "fisse" e "dinamiche".