Previsioni meteo, torna ancora la pioggia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:27 - Una debole perturbazione in movimento lungo i Balcani lambirà anche la nostra Penisola, portando nuvole e un po' di piogge sulle regioni del versante adriatico. Un'altra perturbazione, più intensa, raggiungerà l'Italia nel fine settimana, accompagnata da piogge che già sabato bagneranno il Nordovest per poi estendersi, nel corso di domenica, al resto d'Italia. - Una debole perturbazione in movimento lungo i Balcani lambirà anche la nostra Penisola, portando nuvole e un po' di piogge sulle regioni del versante adriatico. Un'altra perturbazione, più intensa, raggiungerà l'Italia nel fine settimana, accompagnata da piogge che già sabato bagneranno il Nordovest per poi estendersi, nel corso di domenica, al resto d'Italia.

Oggi al mattino piogge sparse su Triveneto, Romagna e Marche, con neve sulle Alpi Orientali oltre 1200 metri; un po' di nubi, ma innocue, anche su Emilia, Abruzzo e regioni tirreniche, bello altrove. Nel pomeriggio nubi su Triveneto, regioni adriatiche e Sud Peninsulare, con acquazzoni e temporali qua e là su Abruzzo, Molise e Nord Puglia; qualche piovasco residuo anche sulla Venezia Giulia. In serata piogge su Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature massime in calo al Centronord, in rialzo al Sud. Ventoso per Maestrale al Centrosud e Isole, Foehn al Nordovest, Tramontana al Nordest.



Giovedì cielo ancora in generale nuvoloso al Sud, con qualche acquazzone o temporale su Puglia, Basilicata e Calabria. Bel tempo altrove. Temperature massime in rialzo al Centronord, in calo invece al Sud. Venti intensi settentrionali al Sud.