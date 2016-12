foto LaPresse

- Ha colpito con un coltello da cucina il compagno della madre durante una lite nel cortile condominiale, ferendolo in modo non grave. E' accaduto stamani a Ostia. L'aggressore, un 26enne, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La vittima, che ha 55 anni, ha riportato ferite alle braccia ed è stato ricoverato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo non approvava la relazione della madre con l'uomo.