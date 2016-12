foto LaPresse

09:55

- Chiusi i cancelli delle due linee metropolitane A e B i cui treni sono rientrati ai depositi dalle 9 di stamani per gli scioperi proclamati da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti (24 ore) e da Fast Confsal (4 ore). Lo rende noto l'Agenzia per la Mobilità di Roma. I disagi riguarderanno per tutta la giornata, salvo durante la fascia di garanzia tra le 17 e le 20.