Studente muore giocando a calcetto a scuola

foto Ansa

18:13

- Uno studente 17enne è morto in ospedale a Roma dopo essere stato colto da un malore a scuola mentre stava giocando a calcetto. Il ragazzo, come hanno confermato i suoi compagni, aveva problemi di cuore. Il personale della scuola ha chiamato immediatamente il 118 che ha trasportato lo studente all'ospedale Sant'Andrea, ma il 17enne non ce l'ha fatta.