Meteo, bel tempo fino a sabato

La situazione in Europa 08:21 - Oggi avremo ancora un po' di instabilità solo sui rilievi. Poi, con l'arrivo dell'alta pressione, nei prossimi giorni ci saranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, e caldo fuori stagione. Sabato il maltempo arriverà con un fronte temporalesco a fine giornata al Nord, spostandosi domenica al Centro. - Oggi avremo ancora un po' di instabilità solo sui rilievi. Poi, con l'arrivo dell'alta pressione, nei prossimi giorni ci saranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, e caldo fuori stagione. Sabato il maltempo arriverà con un fronte temporalesco a fine giornata al Nord, spostandosi domenica al Centro.

Tempo instabile oggi sulle Alpi e lungo l'Appennino, con nuvolosità e isolati rovesci o temporali, più probabili sulle Alpi centro-occidentali e sull'Appennino meridionale. Altrove tempo buono, eccetto nubi sparse e velature in transito al Nordovest e in Toscana. Nuvole in aumento in serata in Piemonte e Liguria.



Temperature massime in crescita nelle regioni centrali. Debole Maestrale al Sud, moderato solo tra basso Adriatico e alto Ionio.