- Un autotrasportatore di Supino è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel paese in provincia di Frosinone. L'uomo, 58 anni, è rimasto schiacciato da un manufatto di cemento mentre era impegnato in alcuni lavori. L'autotrasportatore è stato trovato senza vita da un familiare. Inutili tutti i soccorsi.