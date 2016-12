Meteo, cielo ancora nuvoloso in tutta Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

07:47 - Oggi tempo in graduale miglioramento grazie al lento allontanamento della perturbazione che nel fine settimana ha attraversato la nostra Penisola. Domani e mercoledì ancora un po' di nuvole ma con qualche pioggia solo sui rilievi, poi da giovedì a sabato l'alta pressione garantirà tempo bello e un po' di caldo in tutta Italia.

Mattinata di tempo bello al Nord-ovest, cielo nuvoloso altrove: piogge sparse su coste dell'Alto Adriatico, zone interne del Centro, Lazio, Campania e Sicilia.



Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello al Nordovest e Sardegna, ancora nuvoloso altrove: qualche pioggia, anche a carattere di rovescio, su Umbria, Abruzzo, Molise, zone interne del Lazio e Puglia Settentrionale.



Temperature massime in rialzo al Nord, Medio Tirreno e Sardegna, in lieve calo invece nel resto d’Italia.



Moderati venti occidentali al Sud e Isole. Martedì cielo molto nuvoloso, con rovesci qua e là, su Alpi e Prealpi. Un po' di nuvole anche su Valpadana Occidentale, Liguria, regioni adriatiche e zone interne del Sud, ma con pochi brevi acquazzoni pomeridiani solo sull’Appennino. Temperature massime quasi ovunque in crescita.