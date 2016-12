foto Carabinieri

- Un bambino di 12 ha investito la sorellina di 5 guidando l'auto dei genitori. E' accaduto ad Aprilia, in provincia di Latina. La bimba ha riportato un trauma cranico. Il ragazzino ha preso l'auto della vettura, parcheggiata in giardino, innestando la retromarcia. Ad avvertire i soccorsi un parente che abita poco distante. I carabinieri stanno indagando per accertare la responsabilità dei genitori.