In lento e progressivo miglioramento le condizioni generali e cadiorespiratorie. Si attende il primo bollettino medico della giornata. Le cause del malore, che ha colpito il senatore a vita nella sua casa di Roma in corso Vittorio Emanuele, sono da collegarsi a una bronchite trascurata che ha provocato una crisi respiratoria mandando in tilt il cuore per alcuni attimi.



"Mi hanno dato per morto? Allunga la vita..."

Passato il momento più critico, Andreotti ha trovato la forza per scherzare. Commentando l'errore di Wikipedia, che ieri alla notizia del suo ricovero lo aveva dato per morto, il senatore a vita ha detto: "Porta bene, allunga la vita". A riferirlo è la sua segretaria, Patrizia Chilelli, che questa mattina ha fatto visita ad Andreotti al policlinico Gemelli di Roma.