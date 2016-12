foto LaPresse

09:29

- Partenza in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che avanza dello 0,76% a 14.325 punti. Bene anche il Ftse All Share (+0,70% a 15.373 punti). Nelle prime contrattazioni, il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti si attesta a 395 punti, sui livelli della chiusura di ieri. Il rendimento è al 5,56%. Lo spread calcolato sui Bonos spagnoli è a 426 punti per un tasso del 5,87%.