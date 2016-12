Belen e il fidanzato questa sera ad "Amici"

foto Ansa Correlati Belen al Pronto soccorso

16:53 - L'incidente in moto di ieri non impedirà a Belen Rodriguez e a Stefano De Martino di essere questa sera in studio ad "Amici". L'ufficio stampa del programma di Maria De Filippi ha annunciato che la showgirl e il fidanzato, pur non potendo probabilmente ballare, parteciperanno alla puntata e si faranno vedere dal pubblico. I due sono stati dimessi ieri sera dall'ospedale Sandro Pertini di Roma.

I due avevano avuto un incidente mentre viaggiavano in moto, lungo la via Tiburtina. In seguito hanno riportato diverse ferite e contusioni e sono quindi stati soccorsi all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Dopo le prime cure, la showgirl e il ballerino erano stati ricoverati e sottoposti ad accertamenti, per poi essere dimessi e tornare al loro albergo.



In un primo momento era stato riferito che Belen e Stefano sarebbero rimasti per un po' di tempo a riposo. Si escludeva quindi la loro partecipazione all'appuntamento di sabato sera su Canale 5, ad "Amici" di Maria De Filippi. Ma il comunicato diffuso nel pomeriggio ha smentito questa prima voce.



Ha avuto il torto di fargli una domanda evidentemente sgradita, cioè un commento sull'incidente di moto che ha coinvolto la sua celebre ex Belen Rodriguez. Per questo Alfio Sciacca, cronista del Corriere della Sera, ha rimediato insulti, urla e due schiaffoni da Fabrizio Corona, avvicinato a Milano ieri sera, poche ore dopo la notizia dell'incidente. "Come ti permetti di farmi domande?", ha urlato Corona al cronista, come raccontato dallo stesso Sciacca.



"Mi sono imbattuto in Corona che sgommava su una moto nella zona del quartiere Isola - racconta il giornalista - . Mi sono avvicinato per fargli alcune domande sull'incidente di Belen Rodriguez, iniziando a girare un video con il mio iPhone. Lui ha reagito strappandomi il telefono e scappando a bordo di un fuoristrada". Il giornalista lo ha così rincorso. Corona si è fermato e gli ha scagliato contro l'iPhone, colpendolo anche con due forti schiaffoni e ricoprendolo di insulti. "Il motivo - racconta Sciacca - è che, nonostante avessi detto di essere un giornalista, secondo lui non avevo diritto di fare domande".