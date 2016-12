Frosinone, 2 anziani massacrati di botte in casa

foto Ansa 14:45 - Due anziani di Frosinone sono stati selvaggiamente picchiati a scopo di rapina da tre persone penetrate in casa e sono stati trasportati urgentemente in due ospedali della capitale. A trovare i due, Giacomo Caponera e Assunta Bellotti, massacrati di botte, è stata la figlia. Carabinieri e polizia hanno subito fatto scattare la caccia all'uomo. Il marito è in stato di incoscienza, la moglie ha riportato un grave trauma cranico. - Due anziani di Frosinone sono stati selvaggiamente picchiati a scopo di rapina da tre persone penetrate in casa e sono stati trasportati urgentemente in due ospedali della capitale. A trovare i due, Giacomo Caponera e Assunta Bellotti, massacrati di botte, è stata la figlia. Carabinieri e polizia hanno subito fatto scattare la caccia all'uomo. Il marito è in stato di incoscienza, la moglie ha riportato un grave trauma cranico.

I coniugi, entrambi di 73 anni, si trovano ora ricoverati al Policlinico Gemelli e al Policlinico Umberto I di Roma. Gli anziani sono stati trovati nella loro casa di Ferentino soltanto questa mattina alle 11, in condizioni gravissime. Non sono infatti riusciti in alcun modo a dare l'allarme. I tre malviventi erano penetrati nella loro casa ieri sera, tra le 21 e le 22. L'abitazione si trova in periferia ed è una casa modesta e per nulla agiata, situata in aperta campagna. Entrambi agricoltori, i due vivono della loro pensione.



I coniugi sono in condizioni disperate e non sono in grado per il momento di riferire dettagli su quanto avvenuto in casa loro in quelle terribili ore.



I carabinieri, intervenuti sul posto, cercano tre banditi, probabilmente stranieri. Magro il bottino della rapina che ammonta a soli 200 euro.