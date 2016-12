foto Ansa Correlati Le foto dell'incidente

La showgirl Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno, il ballerino Stefano De Martino, hanno avuto un incidente stradale nei pressi degli studi di Mediaset a Roma e sono stati ricoverati in ospedale. I due, a bordo di una moto di grossa cilindrata, avrebbero tamponato un'auto e sarebbero stati sbalzati sull'asfalto. Per i due escoriazioni, contusioni e punti di sutura. Lo staff della showgirl rassicura: "Sono in buone condizioni".

L'incidente è avvenuto in via Tiburtina al chilometro 13. I due sono stati ricoverati all'ospedale Sandro Pertini dove i medici li hanno sottoposti alle cure del caso.



Il manager di Belen: "Stanno bene"

Contrariamente a quanto era apparso in un primo momento, quando per i due si parlava di un ricovero in codice rosso, le condizioni di Belen e Stefano sarebbero buone. "Stanno bene e stanno facendo alcuni accertamenti", ha rassicurato Paola Benegas, personal manager della showgirl argentina.



Lei ferita a un braccio, per lui contusioni

Secondo quanto si è appreso Belen Rodriguez nell'impatto sarebbe rimasta ferita ad un braccio mentre De Martino avrebbe riportato delle contusioni al volto e in testa. Le condizioni dei due comunque non sono gravi e non è escluso che dopo gli accertamenti potranno firmare per essere dimessi. Sulla dinamica dell'incidente indagano i vigili urbani.



Per Belen venti punti di sutura

"Ho appena visto Belen: mi ha detto di aver subito un colpo allo zigomo e al gomito, ma non è gonfia. Per i tagli alle braccia ha avuto però quindici punti al braccio destro, cinque a quello sinistro e ha dolore alla caviglia", racconta Paola Benegas, manager della showgirl. Quanto a Stefano, "sta facendo ancora accertamenti". Belen avrebbe avuto anche dei punti di sutura al polso.



Per i due sono in corso esami radiografici ed altre analisi mirate ad accertare l'eventuale presenza di traumi. Quanto alla dinamica dell'incidente, non è ancora chiaro se sia stato il veicolo a due ruote condotto da De Martino a finire contro l'auto che lo precedeva o invece sia stato tamponato da una vettura. Di certo la soubrette argentina e il suo compagno sono finiti per terra. Subito soccorsi, sono stati trasferiti in ospedale.



Arrabbiati gli altri pazienti al pronto soccorso

Decine di fotografi e uomini delle forze dell'ordine, presenti nel pronto soccorso dell'ospedale romano Sandro Pertini, hanno provocato reazioni di fastidio fra i pazienti in attesa di essere assistiti. La calca si è infatti formata nel tardo pomeriggio subito dopo che la notizia dell'incidente di Belen si era diffusa. La normale attesa da parte dei pazienti è infatti diventata particolarmente fastidiosa a causa del continuo movimento di telecamere e fotografi, giornalisti e amici dei due incidentati corsi in ospedale per sapere le loro condizioni.