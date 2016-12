foto Ansa Correlati Poma, perizia scagiona Busco

Delitto di Via Poma, vent'anni di indagini e misteri

Busco commosso alla lettura della sentenza 13:43 - La prima Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto per non aver commesso il fatto Raniero Busco dall'accusa dell'omicidio dell'ex fidanzata Simonetta Cesaroni, massacrata con 29 coltellate il 7 agosto 1990. Busco ha accolto in lacrime la sentenza, poi ha abbracciato il fratello, che ha subito esultato la frase "la giustizia esiste", e l'avvocato Franco Coppi. - La prima Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto per non aver commesso il fatto Raniero Busco dall'accusa dell'omicidio dell'ex fidanzata Simonetta Cesaroni, massacrata con 29 coltellate il 7 agosto 1990. Busco ha accolto in lacrime la sentenza, poi ha abbracciato il fratello, che ha subito esultato la frase "la giustizia esiste", e l'avvocato Franco Coppi.

Busco: "Da oggi ricomincio a vivere"

Dopo essere stato assolto dall'accusa di essere il killer di Simonetta, sono state queste le prime parole pronunciate da Raniero Busco: "Da oggi ricomincio a vivere". L'uomo poi ha detto: "Quando è uscita la Corte, in un attimo, ho rivisto tutta la mia vita".



La sorella di Simonetta: "Aspettiamo le motivazioni"

"Sono destabilizzata, aspettiamo le motivazioni". E' quanto dichiarato invece da Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, come ha riferito l'avvocato di parte civile Federica Mondani. Al legale la sorella di Simonetta ha detto: "Speravo in un rinnovamento di perizia".



Il procuratore generale Alberto Cozzella, dopo aver udito la lettura della sentenza da parte del presidente Lucio D'Andria, ha detto: "E' una sentenza della Corte. Come tale va accettata e rispettata. Valuteremo il da farsi all'esito della motivazione". Motivazione che sarà depositata dalla Corte entro 90 giorni. "Non è escluso, anzi assolutamente probabile, che ricorreremo in Cassazione", ha poi concluso.



Subito dopo la lettura della sentenza, Raniero Busco è stato colto da malore. Sorretto dal fratello e attorniato da una gran ressa di telecamere e fotoreporter l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni è stato portato in una stanza dai carabinieri che svolgono l'ordine pubblico in Corte d'appello. Decisiva per l'assoluzione dell'uomo la perizia disposta dalla Corte d'Assise d'Appello. Secondo cui il segno su un seno di Simonetta non sarebbe riconducibile ad un morso di Busco e sul reggiseno della ragazza oltre al Dna dell'ex fidanzato comparirebbero altri due Dna.