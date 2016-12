foto Ansa

- La procura di Roma ha aperto un fascicolo per disastro colposo, allo stato contro ignoti, in relazione alla collisione tra due Frecciarossa avvenuta ieri sera alla stazione Termini. Il pm titolare del caso, Silvia Sereni, è in attesa di un primo rapporto della polizia giudiziaria. Poi deciderà sul sequestro dei binari e dei convogli coinvolti. Saranno disposte delle consulenze tecniche e sopralluoghi.