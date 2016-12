foto LaPresse

11:41

- I giudici della prima Corte d'Assise presieduta da Mario Lucio D'Andria sono entrati in Camera di Consiglio poco dopo le 11 per decidere la sorte di Raniero Busco, accusato di essere l'assassino di Simonetta Cesaroni uccisa il 7 agosto del 1990 in via Poma. Per l'imputato comincia così l'attesa per sapere se la sentenza di primo grado, che l'ha condannato a 24 anni di reclusione per omicidio, sarà confermata.