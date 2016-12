foto Ansa 10:46 - Un uomo di 46 anni, residente in provincia di Viterbo, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di abusi sessuali su una bambina che non ha ancora compiuto 10 anni. L'uomo in precedenza era stato indagato altre due volte per episodi analoghi. In un caso è stato anche condannato con sentenza definitiva. Il pedofilo avrebbe avvicinato la bimba tramite una setta religiosa frequentata dalla madre. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna. - Un uomo di 46 anni, residente in provincia di Viterbo, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di abusi sessuali su una bambina che non ha ancora compiuto 10 anni. L'uomo in precedenza era stato indagato altre due volte per episodi analoghi. In un caso è stato anche condannato con sentenza definitiva. Il pedofilo avrebbe avvicinato la bimba tramite una setta religiosa frequentata dalla madre. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna.

Le indagini sono partite nel gennaio scorso dalla segnalazione della mamma della bimba, insospettita dai comportamenti strani della piccola e da alcune circostanze da quest'ultima riferite.



Lei guardava i cartoni e lui la molestava

La donna, residente in un paese della provincia del capoluogo laziale, dopo la separazione dal marito si era avvicinata a una congregazione religiosa: l'episodio incriminato sarebbe accaduto proprio durante uno dei conviviali seguiti a una funzione, in casa di uno degli adepti, quando il 46enne avrebbe approfittato del fatto che la bimba stava guardando in un'altra stanza dei cartoni animati alla tv per avvicinarla e molestarla sessualmente.



Era già stato condannato in via definitiva

Del caso si è occupata la sezione ad hoc della Squadra mobile che - nell'ambito di audizioni protette con psicologi infantili e personale di polizia specializzato - ha raccolto il racconto della bimba. Una volta avuti ulteriori riscontri da altri appartenenti alla congregazione gli investigatori hanno chiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria l'emissione della misura cautelare a carico del 46enne, che è risultato avere precedenti specifici, risalenti al '99 e al 2001, per i quali era stato già arrestato e condannato a pena definitiva. Per lui sono scattate anche le aggravanti previste per gli abusi sessuali su minori di 10 anni.