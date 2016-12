- Ci sono ancora disagi alla stazione Termini di Roma dopo la collisione avvenuta tra due Frecciarossa in entrata nello scalo romano e che ha causato la contusione di sei membri del personale di bordo. Alcuni treni della dorsale tirrenica non fermano a Termini ma effettuano servizio passeggeri alla stazione Ostiense, mentre altri si appoggiano a Tiburtina. Sono stati poi soppressi treni in partenza in mattinata per Palermo, Bari e Firenze.

Quello che è certo è che uno dei treni ad alta velocità, proveniente da Milano, è uscito dai binari e alcuni vagoni si sono inclinati andando a sbattere contro l'altro treno, che veniva da Salerno. A causare lo "scarrellamento" potrebbe essere stato il cattivo funzionamento di uno scambio, la rottura di un binario o un errore umano. Quest'ultimo è smentito dai macchinisti che sono certi di aver rispettato il limite dei 30 km/h e la scatola nera dei due convogli lo stabilirà. Ma tra le ipotesi che si affacciano c'è anche quella di un oggetto sui binari.A rimanere contusi sono stati sei tra addetti alla ristorazione e personale viaggiante di Trenitalia, probabilmente perché erano in piedi al momento della collisione. I passeggeri sono tutti rimasti illesi, secondo quanto riferito, e sono scesi dai treni molto scossi, ma sulle proprie gambe. Tra i più scossi anche una passeggera vip, Alessia Marcuzzi, che tramite il suo profilo Twitter ha aggiornato amici e fan: "Oggi ero sul treno che ha deragliato. E' stato terribile... Sono felice di essere a casa con i miei. Notte a tutti".Sull'incidente la procura di Roma ha aperto un fascicolo per disastro colposo, al momento contro ignoti. Il pm titolare del caso, Silvia Sereni, è in attesa di un primo rapporto della polizia giudiziaria. Poi deciderà sul sequestro dei binari e dei convogli coinvolti. Per fare luce sulla dinamica dell'incidente saranno disposte delle consulenze tecniche. Possibile un sopralluogo del pm alla Stazione Termini.L'associazione di consumatori Codacons chiede il risarcimento per i passeggeri che sono stati coinvolti dalla collisione tra i due Frecciarossa. "Trenitalia non se la caverà con una indagine interna - afferma il presidente, Carlo Rienzi - ma deve risarcire i passeggeri dei due treni anche in assenza di danni materiali e lesioni fisiche. In tali situazioni è indennizzabile il trauma psicologico, lo stress e la paura subita dagli utenti, oltre che i rischi corsi connessi ad un incidente che appare assurdo e gravissimo sotto ogni punto di vista". Il blograccoglie le adesioni dei viaggiatori intenzionati a chiedere un indennizzo. In assenza di un risarcimento adeguato, Rienzi annuncia che sarà "inevitabile una azione collettiva".