17:49

- Il presidente e a.d. di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, smentisce notizie di stampa: "E' assolutamente falso - scrive in una nota - che le sei vetture Maserati siano 'frutto di appalti' e che tali auto siano state 'ottenute dai proprietari di aziende' che lavorano o hanno lavorato con AgustaWestland". Orsi si dice poi "esterrefatto per il modo in cui la mia credibilità personale e professionale viene messa in discussione con tanta superficialità".