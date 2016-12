Ponte del 25 Aprile, pochi in viaggio

foto Dal Web Correlati Le previsioni meteo in diretta

13:43 - Austerity e ponte al risparmio per questo 25 Aprile. Appena l'8,1% di italiani sarà infatti in viaggio, approfittando dell'opportunità offerta dal calendario. Lo afferma il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, illustrando i dati relativi ad una indagine realizzata dall'Istituto ACS Marketing Solutions dal 16 al 20 aprile, intervistando 3mila persone, rappresentative degli oltre 50 milioni di italiani.

Nel dettaglio saranno circa 4,9 milioni gli italiani maggiorenni e minorenni in vacanza per il ponte del 25 Aprile, corrispondenti all'8,1% della popolazione, che pernotteranno almeno una notte fuori casa. Oltre 55 milioni saranno invece gli italiani che rimarranno a casa.



Tra chi partirà, il 92% rimarrà in Italia, mentre un 7% andrà all'estero, prediligendo nel 66% dei casi le grandi capitali europee. Per chi ha scelto l'Italia il mare sarà la meta privilegiata (48% delle preferenze), seguito dalla montagna al 21%, dalle località d'arte maggiori e minori che si attestano sul 19% della domanda. Le terme registreranno quasi il 4%, mentre il lago è stato scelto solo dal 2%.



Per dormire i vacanzieri del ponte del 25 Aprile hanno scelto soprattutto l'albergo, che mantiene la testa della classifica con circa il 34% delle preferenze, seguito dalla casa di parenti o amici, scelta dal 20%, e dalla casa di proprietà, che raccoglie il 17% della domanda.



Quanto al budget, per il ponte del 25 Aprile non sembrano essere state stanziate cifre importanti. La spesa media pro-capite (comprensiva di trasporti, cibo, alloggio e divertimenti) si attesta sui 326 Euro (317 Euro per chi resta in Italia e 455 euro per chi va all'estero), generando un giro d'affari pari a 1,6 miliardi di Euro per una durata media della vacanza che si attesta sulle 2,8 notti.



"Risultati complessivamente deludenti, che rappresentano, in modo lampante, l'ennesimo segnale - ha spiegato Bocca - della gravità della situazione nella quale si trova l'economia mondiale in generale e quella italiana in particolare, per la quale auspichiamo a breve misure di rilancio da parte del Governo".