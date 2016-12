foto Dal Web Correlati E' giusto tenere aperti i negozi per le festività? Di' la tua 18:00 - Quest'anno, per la prima volta, i negozi resteranno aperti il 25 Aprile e il Primo maggio per effetto della liberalizzazione del settore del commercio, introdotta dal governo Monti a gennaio. Ma il sindacato confederale non ci sta e ha indetto una serie di scioperi unitari per impedire che le saracinesche vengano alzate. Cgil, Cisl e Uil cercano alleati tra i consumatori invitando al boicottaggio dei consumi in quei giorni. - Quest'anno, per la prima volta, i negozi resteranno aperti il 25 Aprile e il Primo maggio per effetto della liberalizzazione del settore del commercio, introdotta dal governo Monti a gennaio. Ma il sindacato confederale non ci sta e ha indetto una serie di scioperi unitari per impedire che le saracinesche vengano alzate. Cgil, Cisl e Uil cercano alleati tra i consumatori invitando al boicottaggio dei consumi in quei giorni.

La situazione si presenta in modo diverso a seconda delle città. A Milano, con la mediazione dell’amministrazione di centrosinistra, Confcommercio e Confesercenti sono disposti ad andare incontro ai sindacati e a non aprire. Lo stesso accade a Genova e La Spezia. Ma Federdistribuzione, che rappresenta le grandi insegne di super e iper (escluse Coop e Conad) non ci sta.



Annunciato lo sciopero nazionale di categoria

La protesta è quindi montata fino ad arrivare allo sciopero nazionale per il 25 aprile e il primo maggio: hanno annunciato la protesta nazionale Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Milano, Roma, Torino, Modena, Reggio Emilia, Bologna e tutta la Regione Abruzzo, tutte le province del Veneto e della Toscana, sono i principali territori dove verrà messa in atto la protesta. In molte città sono stati organizzati presidi e manifestazioni.



La risposta del commercio

In Lombardia quasi tutti i punti Carrefour saranno aperti. Persino in molti supermercati Coop si lavorerà. In Veneto, i lavoratori precari si oppongono allo sciopero per il timore che i loro contratti non vengano rinnovati.