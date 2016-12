foto Ansa

07:59

- La Guardia di Finanza ha sequestrato titoli di credito di Stato americani per un valore nominale di circa 1,5 miliardi di dollari e certificati di deposito per mille tonnellate d'oro per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro, poiché ritenuti di dubbia provenienza. Il sequestro rientra nell'ambito di un'operazione denominata "Million dollar", che ha interessato le province di Roma e Viterbo.