Dodicenne travolto, preso il pirata della strada

Le immagini dell'incidente 16:07 - La polizia ha arrestato il pirata della strada che ieri a Torrevecchia, nella periferia romana, ha travolto un ragazzino di 12 anni ora ricoverato in gravissime condizioni. In manette è finito Simone Venditti, 37 anni, rintracciato a casa della convivente. Alcuni testimoni avevano visto fuggire un'Opel Agila ed erano riusciti ad annotare parte dei numeri della targa.

L'investitore uscito di carcere da sei mesi

Venditti era uscito dal carcere il 16 ottobre. Sull'uomo pendevano le accuse di rapina e ricettazione. L'auto è stata trovata dagli agenti del commissariato Primavalle, nei pressi dell'abitazione di Venditti, nascosta dietro a una siepe. Sul mezzo sono presenti segni d'impatto. Gli agenti della scientifica hanno eseguito alcuni prelievi anche biologici sull'auto mentre sono in corso le analisi per verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti da parte del conducente.



Di fronte agli agenti Venditti ha ammesso di essere l'autore dell'investimento.



Al vaglio degli inquirenti la posizione della convivente

E' al vaglio degli inquirenti la posizione della convivente di Venditti, una 35enne romana (nota alle forze dell'ordine per reati di rapina e legati alla droga): la donna infatti si trovava in auto con l'uomo al momento dell'incidente.