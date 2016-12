Roma, 12enne investito da un'auto pirata

foto Ansa Correlati Le immagini dell'incidente

08:13

- Un bambino di 12 anni è stato investito da un'automobile che è poi fuggita. E' accaduto a Torrevecchia, alla periferia di Roma, in via Maffi. Il 12enne è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Una testimone avrebbe visto una donna alla guida dell'auto pirata - una Opel Agila grigia - e sarebbe riuscita ad annotare una parte della targa.