Scotch su bocca, la procura apre un'inchiesta

foto Facebook Correlati "Clandestini rimpatriati con scotch sulla bocca": denuncia shock su Facebook 19:29 - La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda dei due immigrati algerini rimpatriati martedì su un volo Alitalia Roma-Tunisi. Ai due, secondo quanto documentato da una foto pubblicata su Facebook dal regista Francesco Sperandeo, è stata tappata la bocca con il nastro adesivo dagli agenti in borghese che li scortavano.

Il procuratore Gianfranco Amendola ha aperto d'ufficio un fascicolo, al momento, in "atti relativi", cioè senza indagati e senza ipotesi di reato. Si tratta di capire quali ragioni abbiamo indotto le guardie di scorta a tappare la bocca con nastro adesivo ad almeno un immigrato respinto dall'Italia sul volo Roma-Tunisi. Il magistrato ha affidato gli accertamenti ai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci a Roma.



La vicenda, che ha spinto il capo della polizia Antonio Manganelli a sollecitare una relazione dettagliata alla polizia di frontiera, è nata da una foto scattata da un passeggero a bordo che poi l'ha postata su Facebook. La procura di Civitavecchia è competente a indagare in quanto Fiumicino, dove è partito il volo, rientra nel suo distretto giudiziario.



Algeria: "Vogliamo spiegazioni sui rimpatriati"

Una volta accertata la veridicità delle "notizie rilanciate dalla stampa", l'Algeria chiederà ufficialmente all'Italia spiegazioni sulle modalità con cui sono stati trasferiti in Tunisia due algerini. Lo ha dichiarato, al sito Tsa, il portavoce del ministero degli Esteri algerino, Amar Belani.