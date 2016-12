foto Dal Web

19:49

- Otto anni di reclusione per Gianfranco Lande più noto come "il Madoff dei Parioli", tre anni e quattro mesi per la compagna Raffaella Raspi e due anni e sei mesi per il fratello di quest'ultima, Andrea. Queste le richieste dell'accusa al processo con il giudizio abbreviato, per la bancarotta della "Egp" francese. I tre imputati devono rispondere, davanti al gup Anna Maria Fattori, di bancarotta fraudolenta aggravata.