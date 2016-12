Scappa dai carabinieri e cade da un muro: morto uno studente spagnolo in gita a Roma

foto Ansa 21:41 - E' finita in tragedia la brava di uno studente spagnolo di 18 anni in gita con la scuola a Roma. Il ragazzo è morto dopo essere caduto da un muretto mentre tentava di scappare da una pattuglia di carabinieri intervenuta per effettuare dei controlli. Il giovane si trovava assieme a un gruppo di compagni, autori di schiamazzi e danneggiamenti. Sette di loro sono stati denunciati. - E' finita in tragedia la brava di uno studente spagnolo di 18 anni in gita con la scuola a Roma. Il ragazzo è morto dopo essere caduto da un muretto mentre tentava di scappare da una pattuglia di carabinieri intervenuta per effettuare dei controlli. Il giovane si trovava assieme a un gruppo di compagni, autori di schiamazzi e danneggiamenti. Sette di loro sono stati denunciati.

Il ragazzo era in gita nella Capitale con la sua classe di un istituto scolastico iberico. Intorno alle 3 e mezza della scorsa notte, dopo una segnalazione giunta al 112 che parlava di schiamazzi notturni e sassi contro alcune auto nei pressi della fermata della della fermata della metro Cipro, i carabinieri erano giunti sul posto senza lampeggianti nè segnali acustici.



Alla vista dei militari il gruppo di circa dieci ragazzi ha cominciato a scappare dividendosi: alcuni sono stati bloccati mentre altri si sono diretto verso la fermata del metrò. Tra questi, il diciottenne, che nel proseguire la corsa ha saltato un muretto ed è caduto nel vuoto schiantandosi sul piazzale antistante l'ingresso della fermata Cipro.



Prima di scavalcare il muretto probabilmente il giovane pensava che dall'altra parte la distanza da terra fosse la stessa di quella che vedeva di fronte a sè (circa un metro e 20). E invece dopo il salto ha fatto un volo di sei metri e settanta, schiantandosi sul piazzale. Il muretto, tra l'altro, era privo di recinzione. Il giovane è stato subito soccorso e ricoverato in condizioni disperate al Policlinico Gemelli, ma non ce l'ha fatta. I genitori del giovane sono giunti subito a Roma dalla Spagna.



Al momento dell'incidente, secondo quanto si è appreso, gli insegnanti dei ragazzi si trovavano in albergo e, a quanto riferito da alcuni testimoni, la comitiva di studenti era già stata protagonista nei giorni scorsi di vari danneggiamenti e diverse bevute.