foto Ansa

13:31

- Sono indagati per truffa aggravata il presidente dell'Enpam Ente nazionale di previdenza e assistenza medici Eolo Parodi, l'ex consigliere Maurizio Dall'Occhio, l'ex direttore generale Leonardo Zongoli ed il responsabile servizio gestioni e investimenti Roberto Roseti. In corso 47 perquisizioni in sei città italiane da parte della Guardia di Finanza. Gli inquirenti, che indagano da un anno, ipotizzano perdite per circa 500 milioni di euro.