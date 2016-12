foto Reuters

- Il 12 maggio a Roma si terrà una fiaccolata di solidarietà nei confronti dei marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, incarcerati da 60 giorni in India perché accusati dell'omicidio di due pescatori indiani. La fiaccolata, organizzata dalle famiglie, si terrà in piazza S.S. Apostoli dalle 19 alle 21. Hanno chiesto di partecipare all'evento per portare la loro solidarietà numerose personalità politiche.