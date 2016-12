foto LaPresse

13:37

- Per ottenere illecitamente alcune commesse milionarie, Valter Lavitola avrebbe ricompensato con "utilità e somme di denaro in contante" il presidente di Panama Ricardo Martinelli, destinatario anche di una valigetta con del denaro, il ministro della Giustizia Roxana Mendez ed altri esponenti di governo. Nell'ordinanza di arresto si ricostruisce l'affare relativo all'appalto da 176 milioni di dollari per la costruzione di quattro carceri a Panama.