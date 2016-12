foto Ansa Correlati Richiesto l'arresto di De Gregorio

L'arrivo di Lavitola a Fiumicino 11:35 - L'ex direttore dell'Avanti Valter Lavitola, latitante in Sudamerica dal 14 ottobre 2011, è rientrato in Italia per costituirsi. L'aereo proveniente da Buenos Aires con a bordo Lavitola è atterrato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 6.30, dove è stato subito prelevato dalle forze dell'ordine che gli hanno notificato gli ordini d'arresto e l'hanno condotto al carcere napoletano di Poggioreale. - L'ex direttore dell'Avanti Valter Lavitola, latitante in Sudamerica dal 14 ottobre 2011, è rientrato in Italia per costituirsi. L'aereo proveniente da Buenos Aires con a bordo Lavitola è atterrato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 6.30, dove è stato subito prelevato dalle forze dell'ordine che gli hanno notificato gli ordini d'arresto e l'hanno condotto al carcere napoletano di Poggioreale.

Piumino blu smanicato, maglioncino bianco, jeans, scarpe da ginnastica, zainetto beige in spalla e con un piccolo trolley: così è apparso Lavitola appena sbarcato dal Boeing 777 dell'Alitalia atterrato a Fiumicino.



L'ex direttore dell'"Avanti" è stato prelevato da un nutrito dispiegamento di uomini della polizia di frontiera e condotto negli uffici della polizia giudiziaria, dove avverrà la notifica degli atti a suo carico.



Nel percorso dall'uscita dell' aereo fino agli uffici della polizia giudiziaria, nella sala transiti del Terminal 3, Valter Lavitola è rimasto sempre assai teso, con il volto tirato, impassibile, e qualche volta ha sbuffato, mostrando anche un po' di stanchezza per il lungo viaggio. Un muro di uomini della polizia di frontiera e della guardia di finanza ha fatto da "divisorio" tra Lavitola e i tanti passeggeri che si chiedevano, incuriositi, chi fosse arrivato. Poi l'incrocio con una schiera di fotoreporter e troupe, dinnanzi ai quali Lavitola è rimasto con lo stesso atteggiamento.



Il provvedimento che dispone la cattura di Lavitola è l'ordinanza del gip di Bari per induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in relazione alle testimonianze rese dall'imprenditore Gianpaolo Tarantini ai magistrati baresi che indagavano sulle escort portate nel 2008 nelle residenze dell'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. A Napoli, invece, Lavitola è sotto inchiesta nell'ambito dell'indagine sui finanziamenti all'editoria e dovrebbe esssere interrogato nei prossimi giorni dai pm anche per l'indagine sugli appalti Finmeccanica.



A queste si è aggiunta oggi anche una nuova accusa, che gli è stata notificata in aeroporto: su richiesta della Procura di Napoli è stata emessa un'ordinanza di custodia anche per corruzione internazionale, per presunte tangenti a politici panamensi per la realizzazione di carceri.



"NON CE LA FACCIO PIU', TORNO PER DIMOSTRARE LA MIA INNOCENZA"

Domenica, alla partenza da Buenos Aires Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti tra i coniugi Tarantini e l'ex premier Silvio Berlusconi, aveva detto di essere "preoccupato di andare in prigione" di aver paura, ma di aver deciso di tornare perché non ne poteva più. "Torno per chiarire la mia posizione, non ce la faccio più cosi. Non sono un delinquente - ha continuato -. L'Argentina mi piace - ha detto - ma voglio tornare in Italia".