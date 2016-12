foto Da video 22:41 - I cadaveri di una coppia di senzatetto polacchi sono stati trovati in una località vicino Roma, a Campo di Mare, all'interno di una pineta adiacente a una stazione ferroviaria. La donna, una 46enne, si è tagliata le vene dei polsi mentre l'uomo, un 25enne, è stato trovato impiccato. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende, i due erano ricercati per l'omicidio di un clochard. - I cadaveri di una coppia di senzatetto polacchi sono stati trovati in una località vicino Roma, a Campo di Mare, all'interno di una pineta adiacente a una stazione ferroviaria. La donna, una 46enne, si è tagliata le vene dei polsi mentre l'uomo, un 25enne, è stato trovato impiccato. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende, i due erano ricercati per l'omicidio di un clochard.

Si sentivano braccati dagli investigatori ma non accettavano l'idea di poter andare in carcere per la morte dell'altro loro amico barbone. Poi due o tre giorni fa, nella pineta vicino alla stazione di Campo di Mare hanno deciso di uccidersi, forse per non dividersi, ed entrambi assaliti dal forte senso di colpa.



Avevano pianificato tutto: lui l'ha aiutata a tagliarsi le vene, con due tagli netti ai polsi, poi si e' impiccato. Sono stati ritrovati solo oggi da un passante che stava andando a raccogliere asparagi. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del nucleo di Ostia e quelli di Civitavecchia.



Il clochard 50/enne ucciso, non ancora identificato, era stato invece ritrovato morto dalla polizia sul muretto di via Claudia, vicino al Colosseo, sotto il Parco del Celio, vestito con una giacca, una camicia e un paio di jeans. Un senza fissa dimora, secondo gli investigatori, che non compariva nelle liste delle persone assistite dai Servizi sociali o dalla Caritas. Lividi e tumefazioni sul volto avevano fatto subito pensare che l'uomo fosse rimasto vittima di un'aggressione piuttosto che di una caduta accidentale. Una vicenda di degrado, nata forse da una lite dopo che i tre barboni avevano bevuto, che si e' conclusa, alla fine, con la morte dei tre.