foto Ansa Correlati Pm chiede l'arresto 06:56 - "Sono preoccupato di andare in prigione. Ho paura, ma torno perché non ne posso più". Lo ha detto Valter Lavitola imbarcandosi al terminal C dell'aeroporto di Buenos Aires per il volo che lo ha riportato in Italia, a Fiumicino, questa mattina. L'ex direttore dell'Avanti, in jeans, aveva con sé solo una valigia e uno zainetto.

"Torno per chiarire la mia posizione, non ce la faccio più cosi. Non sono un delinquente", ha detto Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti ha spiegato che tutta la sua famiglia lo sta aspettando a Roma. "L'Argentina mi piace - ha detto - ma voglio tornare in Italia".



Lavitola è indagato nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti tra i coniugi Tarantini e l'ex premier Silvio Berlusconi.



A Fiumicino ha trovato i carabinieri di Bari

Ha trovato i carabinieri del Comando provinciale di Bari ad attenderlo a Fiumicino Valter Lavitola, all'arrivo, con l'aereo da Buenos Aires. I militari lo attendevano per eseguire il provvedimento di custodia cautelare della magistratura barese per il quale è ricercato dall'autunno scorso.



Dai militari baresi Lavitola sarà condotto subito in carcere, non è ancora chiaro se a Bari o a Roma. Non si sa neppure dunque se per l'interrogatorio di garanzia sarà sentito dal gip di Bari o da uno romano per rogatoria, ipotesi anche possibile.